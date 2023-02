Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zu schnell unterwegs - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Recklinghausen (ots)

Als ein 29-Recklinghäuser in der vergangenen Nacht eine Zivilstreife der Polizei auf der Herner Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Allee mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte, gaben die Beamten ihm Anhaltezeichen, die er ignorierte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Beteiligten etwa in Höhe der Blitzkuhlenstraße. Der 29-Jährige setzte seine zügige Fahrt fort, ohne die Geschwindigkeit zu vermindern. Blaulicht und Martinshorn waren während dessen deutlich zu vernehmen. An der Ecke Kurt-Schumacher-Straße/ Dordrechtring hielt er dann jedoch an der Ampel an und stieg aus. Bei der Kontrolle ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Drogen. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Auto und den Führerschein beschlagnahmten die Kollegen. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

