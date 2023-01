Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht an der Rheiner Straße gesucht

Lingen (ots)

Gestern zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rheiner Straße geparkter blauer Opel Corsa an der Front beschädigt. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug und fuhr anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

