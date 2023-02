Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Werkzeug gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Egeling;

Tatzeit: zwischen 23.02.2023, 18.00 Uhr, und 24.02.2023, 07.00 Uhr;

Von einer Baustelle in Bocholt-Mussum haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Geräte entwendet. Die Täter waren auf dem Gelände an der Straße Im Egeling mit Gewalt in einen Container eingedrungen. Die Einbrecher stahlen mehrere Arbeitsmaschinen der Marke Hilti. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell