Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Vreden (ots)

Hinter Schloss und Riegel sitzt nun ein 26 Jahre alter Vredener. Der Mann ist nach derzeitigem Ermittlungsstand für mehrere Raubdelikte im Raum Vreden verantwortlich, letztmalig am Sonntag: Da hatte er mit einem Messer bewaffnet eine Spielhalle am Domhof überfallen. Zeugenhinweise und die akribische Arbeit verschiedener Dienststellen der Kreispolizeibehörde Borken sorgten schlussendlich für den Ermittlungserfolg. Am Donnerstagnachmittag klickten in Stadtlohn die Handschellen. Der Verdächtige hatte wohl bemerkt, dass die Polizei ihn suchte. So versteckte er sich bei einem Freund. Als Zivilbeamte dessen Wohnung betraten, versuchte er sich unter einem Bett zu verstecken. Das Unterfangen schlug fehl. Ein Richter des Amtsgerichts eröffnete dem mutmaßlichen Räuber den am Mittwoch erlassenen Untersuchungshaftbefehl.

Die Arbeit der Kriminalisten ist jedoch noch lange nicht beendet: Nun gilt es auch zu klären, für welche Taten der Festgenommen zudem verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

