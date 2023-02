Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Räuber mit Messer im Bekleidungsgeschäft

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 18.02.2023, 15.45 Uhr;

Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag in Vreden. Der Räuber betrat gegen 15.45 Uhr mit einem circa 30 Zentimeter langen Messer in der Hand ein Bekleidungsgeschäft an der Wüllener Straße. Er lief direkt zum Kassenbereich und bedrohte eine Angestellte. Diese öffnete die Kassenlade und der Täter nahm sich Geldscheine sowie Münzen heraus. Er wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit korpulenter Statur. Der akzentfrei Deutsch sprechende Mann mit dunklem Teint trug eine schwarze oder blaue Jacke mit braunem Fellkragen, dunkle Handschuhe sowie weiße Sneaker mit rotem Markenlogo. Während der Tat war der Mund-Nasenbereich mit einem Schal oder einer Maske verdeckt. Eine Zeugin beobachtete den Mann, als dieser mit einem silberfarbenen Damenrad in Richtung Busbahnhof flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell