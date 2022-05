Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendliche belästigen Frau

Warendorf (ots)

Jugendliche haben am Mittwoch (25.05.2022, 14.50 Uhr) eine Frau in Beckum belästigt.

Die Frau fuhr in einem Bus von Ahlen nach Beckum, als sie von zwei Jugendlichen unangemessen angesprochen wurde.

Nachdem die Frau in Beckum am Bahnhofsplatz ausgestiegen war, traten die beiden jungen Männer erneut auf sie zu und einer fasste ihr an das Gesäß. Als er sich ihr erneut näherte, stieß sie den Jugendlichen von sich weg, woraufhin dieser der Frau unvermittelt ins Gesicht schlug. Die beiden Teenager flüchteten daraufhin. Sie werden wie folgt beschrieben: circa 1.75 Meter groß, rund 16 Jahre alt, trugen graue Kapuzenpullover und blaue Jeans, südländischer Phänotyp.

Wer kann Angaben zu den beiden jungen Männern machen, hat die Tat beobachtet oder weiß, wer sie sind? Hinweise an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

