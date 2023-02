POL-BOR: Gronau - Mann schildert Raub

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt. Petersfeldstraße 29; Tatzeit: 19.02.2023, 04:05 Uhr; Ein grünes Pedelec des Herstellers Velo de Ville erbeutet hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in Bocholt. Der Täter verschaffte sich am Sonntagmorgen gegen 04.05 Uhr gewaltsam Zugang in ein Fahrradgeschäft an der Petersfeldstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db) Kontakt für ...

mehr