POL-BOR: Bocholt - Pedelec aus Fahrradgeschäft entwendet

Borken (ots) - Tatorte: Borken-Weseke, Holthausener Straße und Brockhoffskuhle; Tatzeit: zwischen 15.02.2013, 16.00 Uhr, und 16.02.2023, 11.00 Uhr; In zwei Baucontainer eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Weseke. Die Tatorte liegen in einem Baugebiet auf Baustellen an der Holthausener Straße und an der Brockhoffskuhle. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher die Tatorte in ...

mehr