Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstähle aus Kfz

Zeugen gesucht

Issum (ots)

Am Freitag (25. November 2022) kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr in Issum an der Hamsfeld Straße, zu einem Diebstahl. Der oder die bislang unbekannten Täter, schlugen eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen VW Tiguan, einer 33-jährigen Frau aus Alpen, ein. Aus dem Fahrzeug, welches in der Nähe einer Reithalle abgestellt gewesen war, entwendeten die Täter eine Handtasche mit der darin befindlichen Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich u.a. der Führerschein, Bargeld und eine Versicherungskarte der Frau.

Zu einem weiteren Diebstahl an der Hamsfeld Straße in Issum kam es, am Freitag (25. November 2022) zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr. Dabei schlugen der oder die unbekannten Täter eine Seitenscheibe eines roten Audi S4 ein und entwendeten u.a. Bargeld, eine Debitkarte, einen Personalausweis sowie den Führerschein einer 32-jährigen Frau aus Alpen.

Ob es sich bei den beiden Sachverhalten um den bzw. die gleichen Täter handelt, ist nach aktuellem Erkenntnisstand noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell