POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am gestrigen Freitag kam es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr in Nordhorn innerhalb eines Discounters an der "Molkereistraße" zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich in den Discounter und entwendeten die Geldbörse einer Frau. Diese hatte zuvor ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen gelegt und den Diebstahl erst später bemerkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 290 ...

