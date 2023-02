Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Emsbüren (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 12 Uhr in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 19-Jährige war mit ihrem VW Polo auf der Straße "Zum Schultenhook" in Richtung Listrup unterwegs. Eingangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie zunächst aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der VW ins Schleudern und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Die 19-Jährige wurde in ihrem PKW eingeklemmt. Die Feuerwehr aus Emsbüren rückte mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an und konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Sie musste im Anschluss mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro.

