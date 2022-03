Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Volvo beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Höhe der dortigen Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Volvo XC 60 wurde dabei an der hinteren rechten Tür beschädigt. Aufgrund der Lage und Art der Beschädigung ist diese vermutlich durch einen Radfahrer verursacht worden sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

