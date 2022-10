Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht - Weißen BMW beschädigt

Sulz am Neckar (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, auf der Straße "Am Mühlkanal" gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Ausparken, den am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 8 geparkten weißen BMW an der Stoßstange hinten rechts. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet der Polizeiposten Sulz, unter der Tel. 07454 92746.

