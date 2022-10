Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Tuttlingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Tuttlingen haben am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Polizisten auf der Neuhauser Straße einen 37-jährigen Skoda-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der 37-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

