Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Gaststätte

Singen (ots)

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Donnerstag, gegen 3 Uhr, versucht in eine Gaststätte auf der Grubwaldstraße einzubrechen. Nachdem dabei die Alarmanlage auslöste, flüchtete der unbekannte Täter ohne in die Räumlichkeiten gelangt zu sein. Personen, denen gegen 3 Uhr im Bereich der Grubwaldstraße Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

