Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Donnerstag, im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, in eine Gaststätte auf der Mainaustraße eingebrochen. Der Einbrecher stieg, unter Zuhilfenahme einer Europalette einer nahe gelegenen Baustelle, zum Seitenfenster der Kneipe auf. Anschließend hebelte er das Fenster auf und gelangte so in die Innenräume der Kneipe. Dort brach der Unbekannte einen Spielautomaten auf und entnahm das darin befindliche Bargeld. In der Folge verließ der Täter die Gaststätte durch das zuvor geöffnete Fenster. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich Mainaustraße/Glärnischstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

