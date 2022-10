Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6180, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6180 - Polizei sucht Zeugen

Mühlingen, K6180 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 6180 zwischen Zoznegg und Stockach passiert ist. Ein 18-jähriger VW-Fahrer war gegen 8.20 Uhr auf der K 6180 von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Zoznegg - im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe des Sportplatzes - kam dem jungen Mann ein Mercedes mit Schweizer Kennzeichen entgegen, der einen Lastwagen überholte. Um eine Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu vermeiden wich der VW-Fahrer in das rechtsseitige Bankett aus und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der Mercedes und der Lastwagen setzten ihre Fahrt fort. Am VW des 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

