Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Einbrüche im Baugebiet

Borken (ots)

Tatorte: Borken-Weseke, Holthausener Straße und Brockhoffskuhle;

Tatzeit: zwischen 15.02.2013, 16.00 Uhr, und 16.02.2023, 11.00 Uhr;

In zwei Baucontainer eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Weseke. Die Tatorte liegen in einem Baugebiet auf Baustellen an der Holthausener Straße und an der Brockhoffskuhle. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher die Tatorte in beiden Fällen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

