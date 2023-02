Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Container brennt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Vardingholter Straße;

Tatzeit: 17.02.2023, 04.10 Uhr;

In Rhede haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt. Eine Zeugin hatte den Brand bemerkt, der den Behälter ebenfalls erheblich beschädigte. Kräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Vardingholter Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

