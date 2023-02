POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Schaltkasten angefahren und geflüchtet

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Schultenrott; Tatzeit: zwischen 15.02.2023, 20.20 Uhr, und 16.02.2023, 16.30 Uhr; Werkzeug aus einem Baucontainer entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einem Neubaugebiet in Gescher. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter das am Schultenrott stehende Behältnis auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für ...

