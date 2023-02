POL-BOR: Stadtlohn - Leichtverletzt ins Krankenhaus

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 16.02.2023, zwischen 10.00 und 11.50 Uhr; Eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet haben Unbekannte in einem Discounter in Ahaus. Die Geschädigte hatte ihre Tasche in ihren Einkaufswagen gestellt, als die Diebe unbemerkt zuschlugen. Zu dem Geschehen an der Wessumer Straße kam es am Montag zwischen 10.00 und 11.50 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die ...

