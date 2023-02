Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer weicht Lkw aus

Kollision mit Bordstein

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Steinfurter Straße;

Unfallzeit : 16.02.2023, 12.15 Uhr;

Da er einem entgegenkommenden Lkw habe ausweichen müssen, sei er mit seinen rechten Rädern mit einem Bordstein kollidiert, gab ein Autofahrer am Donnerstag an. Der Fahrer eines weißen SUV des Herstellers Volvo war gegen 12.15 Uhr auf der Steinfurter Straße aus Richtung Laurenzstraße kommend in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als es in einer Kurve in Höhe eines Floristikgeschäfts zu der brenzligen Situation kam. Der Fahrer der Sattelzugmaschine mit grüner Fahrerkabine mit angehängtem hellen Sattelauflieger fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

