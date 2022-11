Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alleinunfall mit hohem Sachschaden

Bernkastel-Kues, B 50 alt (ots)

Am heutigen morgen, 17.11.2022 um 09:20 Uhr kam es zu einem größeren Alleinunfall auf der B 50 alt, bei dem sich ein Personenkraftwagen (PKW) überschlug. Drei PKW befuhren hintereinander die B 50 alt von Platten kommend in Richtung Bernkastel. An einer Einmündung wollte der erste der drei PKW nach links in diese abbiegen, musste aber aufgrund anhaltenden Gegenverkehrs zunächst warten. Der dahinter fahrende PKW konnte normal anhalten. Der Fahrzeugführer des dritten PKW erkannte die Verkehrssituation augenscheinlich zu spät und bremste sein Fahrzeug stark ab. Aufgrund dieser starken Bremsung in Verbindung mit der nassen Fahrbahn und den, wie später festgestellt wurde, abgefahrenen Hinterreifen (Profiltiefe - 1 mm), kam dieser ins Rutschen und stieß mit seinem rechten Vorderrad gegen den am rechten Fahrbahnrand verlaufenden, erhöhten Bordstein. Hierdurch wurde der PKW derart stark ausgehoben, dass er sich zum Teil überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der allein im Fahrzeug befindliche, 36- jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird polizeilich auf etwa 17000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 10 mit Notarzt, eine Besatzung der Straßenmeisterei Wittlich und eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, besonders in der anstehenden Jahreszeit, auf eine ausreichende Profiltiefe der Reifen zu achten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell