Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Räuber droht mit Messer

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 15.02.2023, 20.45 Uhr;

Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Mittwochabend in Vreden. Der Räuber betrat mit einem circa 30 Zentimeter langen Messer in der Hand einen Verbrauchermarkt an der Straße Up de Hacke. Er lief direkt zum Kassenbereich und bedrohte zwei Angestellte sowie eine Kassiererin. Diese öffnete die Kassenlade und gab Geldscheine und Münzen heraus. Durch den Haupteingang flüchtete der Täter. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, korpulente Statur. Der mit Akzent deutsch sprechende Mann mit dunklem Teint und korpulenter Statur war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Base-Cap. Der Mund-Nasenbereich war mit einem dunkelblauen Dreieckstuch verdeckt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell