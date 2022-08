Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Moderne Verwaltung in der Polizei: Drei Regierungsinspektorinnen beenden ihr duales Studium

Duisburg (ots)

Damit die Duisburger Polizei ihren vielfältigen Aufgaben nachkommen kann, braucht es nicht nur Kommissaranwärterinnen und -anwärter (KA), die nach ihrem Studium dauerhaft in Uniform auf der Straße unterwegs sind. Wichtig ist auch, dass im Hintergrund - also in der Verwaltung - kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine gute Organisation und reibungslose Abläufe in der Behörde sorgen.

Deswegen gibt es seit 2019 bei der Polizei NRW die Möglichkeit ein duales Studium zum Regierungsinspektor oder zur Regierungsinspektorin zu absolvieren.

Drei Anwärterinnen - Sanja Oehmig, Grace Rosier und Melissa Kocwin - haben in dieser Woche ihr Studium beendet und dürfen sich nun voller Stolz Bachelor of Laws nennen. Das unterscheidet sie von den KAs, die nach Abschluss ihres Studiums den Bachelor of Arts in der Tasche haben. Doch das ist nicht der einzige Unterschied: Sie tragen keine Uniform und arbeiten auch nicht im Schichtdienst. Ihre Aufgabe ist es, die Polizei bei Fragen zum Versammlungsrecht, der Finanzbuchhaltung oder in der Personalabteilung mit ihrer rechtlichen Kompetenz zu unterstützen.

In Zukunft werden die Regierungsinspektorinnen Sanja Oehmig und Grace Rosier sich in der Personalabteilung unter anderem um Dienstunfälle sowie Mutterschutz, Elternzeit und Teilzeit kümmern. Beide haben ihr Studium bei der Bezirksregierung Düsseldorf absolviert. Melissa Kocwin ist zukünftig Ansprechpartnerin für das Versammlungsrecht. Während der Ausbildung lernte sie verschiedene Bereiche der Duisburger Polizeiverwaltung kennen und blickte beim Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz über den Tellerrand. Sie ist die erste Regierungsinspektorin, die beim Polizeipräsidium Duisburg ausgebildet wurde.

Mehr zum Studium des Regierungsinspektors gibt es im Internet unter: https://polizei.nrw/ria.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell