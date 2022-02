Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zwei Fahrzeugführer innerhalb kurzer Zeit am selben Ort kontrolliert und beide unter dem Einfluss von Marihuana

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte um 06.25 Uhr und 06.40 Uhr zwei Fahrzeuge am Exerzierplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Beide Fahrzeugführer zeigten körperliche Auffälligkeiten und bei beiden verlief ein durchgeführter Vortest auf THC positiv. Den Beschuldigten wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und sie gelangen nun zur Anzeige wegen dem Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell