Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Seniorin überlistet Trickbetrüger - Polizei fasst Geldabholer

Duisburg (ots)

Um ein Haar hätte eine 72-jährige Duisburgerin am Mittwoch (24. August) ihr Vermögen an einen falschen Polizisten verloren. Der Mann gaukelte der Seniorin am Telefon vor, dass ihre Ersparnisse in Gefahr seien und sie schnell 5.000 Euro abheben müsse. Also machte sich die Hochfelderin auf den Weg zur Bank. Ihr Glück: Im Treppenhaus erzählte sie einer Nachbarin von dem Telefonat. Die Dame schöpfte sofort Verdacht und klärte die Seniorin über die Betrugsmasche auf.

Zusammen alarmierten sie die echte Polizei, die sich gemeinsam mit der 72-Jährigen einen Schlachtplan überlegte. Und so "spielte" die Seniorin das Spiel der Trickbetrüger weiterhin mit und vereinbarte einen Treffpunkt zu einer fingierten Geldübergabe. Sofort rückten zivile Polizisten nach Hochfeld aus, legten sich auf die Lauer und fingen den Abholer (21) ab. Der in Düsseldorf wohnende Tatverdächtige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen Betruges auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell