Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung auf der Aar

Diez (ots)

Am 26.08.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Aar, einem Nebenfluss der Lahn, zu einer Gewässerverunreinigung durch altes Heizöl. Als Ursache konnte ein alter, leckender Heizöltank, in einem Altbau festgestellt werden. Über die Kanalisation und das Erdreich fand das Heizöl seinen Weg in die Aar. Der Eintrag fand ca. 500 m oberhalb der Aar-Mündung in die Lahn statt. Durch die Feuerwehr wurde eine weitere Ausbreitung des Heizöls verhindert. Die Staatsanwaltschat Koblenz und die Kriminalpolizei Montabaur haben die Ermittlungen aufgenommen.

