Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Autotür gegen parkenden Wagen gestoßen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 15.02.2023, 09.05 Uhr;

Mit den Worten "Da ist kein Schaden" hat sich nach Angaben eines Geschädigten ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in Gronau entfernt. Der circa 45 bis 55 Jahre alte Mann mit kräftiger Statur und dunklem Teint hatte seinen schwarzen Hyundai mit Ahauser Kennzeichen neben einem schwarzen Audi auf einem Frischemarkt an der Enscheder Straße geparkt. Als er am Mittwoch gegen 09.05 Uhr wieder einstieg, stieß er mit der Fahrertür gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs neben ihm. In diesem saß der Geschädigte. Der Unfallverursacher fuhr schließlich weg, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Mutmaßlich hatte er bei dem Geschehen einen Schaden an dem Audi verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell