Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin prallt gegen Pkw

Rhede (ots)

Unfallort: Wibbelstraße /Am Hüning / Kleiststraße;

Unfallzeit: 15.02.2023, 13.45 Uhr;

Eine unbekannte Jugendliche ist am Mittwoch in Rhede auf ihrem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es gegen 13.45 Uhr, als ein 65-Jähriger mit seinem Wagen die Wibbeltstraße in Richtung Krechtinger Straße befuhr. An der Kreuzung mit den Straßen Am Hüning und Kleiststraße sei die Radfahrerin von links gegen den Pkw gefahren - an der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Anschließend habe sich die Radlerin entfernt. Zu ihr liegt folgende Beschreibung vor: etwa 14 bis 16 Jahre alt, schlank, braune Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke. Die Polizei bittet die Jugendliche beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

