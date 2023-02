Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ausgewichen und gestürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 15.02.2023, 07.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein junger Motorradfahrer am Mittwoch in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 16-Jährige war gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Borken kommend in Richtung Weseke unterwegs. Als der Jugendliche sich der Einmündung der untergeordneten Ahauser Straße näherte, bog ein dunkler Pkw unmittelbar vor ihm nach rechts ein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Zweiradfahrer nach links aus. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich, ohne angehalten zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

