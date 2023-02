Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mehrere Farbschmierereien im Stadtgebiet

Gescher (ots)

Tatorte: Gescher, Marktplatz, Hofstraße, Armlandstraße, Konrad-Adenauer-Straße; Tatzeit: zwischen 11.02.2023, 10.00 Uhr, und 13.02.2023, 07.00 Uhr;

Schmierereien mit roter sowie schwarzer Farbe haben Unbekannte in Gescher an verschiedenen Stellen aufgesprüht. Neben Peace- und Anarchiesymbolen prangten die Worte "Lügenhaus" auf den Stufen des Rathauses, "Geld Gier" sowie "Lügen" auf Kunstquadern auf dem Rathausplatz, "Konsumopfer" auf der Gebäudewand eines Drogeriemarktes an der Hofstraße und "Stopp Konsum" auf einer Turnhallenwand an der Armlandstraße. Auch ein Stromverteilerkasten an der Konrad-Adenauer-Straße wurde beschmiert. Eine Signatur hinterlassen hat der Täter nicht. An den städtischen Gebäuden wurden die Verunreinigungen bereits entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Täter oder den Tätern machen kann, sollte Kontakt mit der Kripo in Ahaus aufnehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

