POL-KI: 230123.3 Kiel: 17-Jähriger von mehreren Männern überfallen. Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, überfielen fünf bis sechs Männer einen 17-Jährigen in der Hamburger Chaussee, in Höhe der Pestalozzistraße. Die Männer schlugen den jungen Mann und setzten Reizgas ein. Sie erbeuteten zwei Jacken, ein Smartphone und eine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ging der 17-Jährige gegen 00:20 Uhr die Hamburger Chaussee in Richtung Molfsee entlang. In Höhe der Hausnummer 147 sprachen ihn fünf bis sechs männlichen Personen an und forderten zunächst die Herausgabe einer seiner beiden von ihm getragenen Jacken. Anschließend setzten die Männer Reizgas ein und schlugen ihm mehrfach gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf erbeuteten die Männer eine zweite Jacke, die Geldbörse und das Smartphone des 17-Jährigen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Dem Jugendlichen war es nicht möglich, eine detaillierte Personenbeschreibung der Täter abzugeben. Mindestens zwei Personen sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Ein Täter soll einen grauen Hoodie getragen haben.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine durch die Regionalleitstelle eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-1603333 entgegengenommen.

Matthias Felsch

