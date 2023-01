Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230123.1 Kiel: Die Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Kiel (ots)

Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Ermittlungsgruppe (EG) Speiche des 2. Polizeireviers Kiel drei Tatverdächtige zu identifizieren, die in Verdacht stehen, Pedelecs in Kiel-Mettenhof entwendet zu haben. Bei Durchsuchungen fanden die Beamtinnen und Beamten neben diversen Pedelecs noch Angeln, eine Kamera sowie Werkzeuge und Gartengeräte. Die Polizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer.

Am Freitag, 13.01.2023, und am Montag, 16.01.2023, durchsuchten Polizeibeamtinnen und -beamte der EG Speiche insgesamt drei Wohnungen in Kiel-Mettenhof. Dabei fanden die Einsatzkräfte diverse Pedelecs, eine Kamera, Werkzeuge, Gartengeräte und Angeln. Einige aufgeführte Gegenstände konnten an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Jedoch werden noch die Eigentümerinnen und Eigentümer eines Giant Explore und eines Maxtron MT-14X Pedelecs gesucht. Dazu konnten zwei Makita Akku-Gartengeräte, eine Fiskars Heckenschere, ein Bolzenschneider, Angeln, ein Severin Elektrogerät, zehn Paar Schuhe und eine Canon Spiegelreflexkamera bisher keiner Tat zugeordnet werden.

Die drei männlichen Tatverdächtigen im Alter von 32 bis 39 Jahren werden sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen.

Die EG Speiche hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der 0431 / 160 1260 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell