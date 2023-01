POL-KI: 230120.1 Kiel: Polizei ermittelt mutmaßlichen Taschendieb

Kiel (ots) - Polizeibeamte trafen soeben nach einem Hinweis den vermissten 40-Jährigen im Bereich der Innenstadt an. Der Mann ist wohlauf, eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Suchmeldung und bitten darum, diese sowie das Bild nicht weiter zu verbreiten. Matthias Arends Rückfragen bitte an: ...

