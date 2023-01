POL-KI: 230118.3 Kiel: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 230117.1)

Martensrade (ots) - Ein Unfall führte Mittwochvormittag zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 202 zwischen dem Rastorfer Kreuz und Wittenberger Passau. Zwei Personen kamen verletzt in Krankenhäuser. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Vermutlich aufgrund Straßenglätte kam es gegen 09:30 Uhr zu dem Unfall in Höhe Fuhlenbrügge, an dem insgesamt drei Wagen ...

