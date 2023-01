Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230123.2 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand eines Fahrzeugs

Kiel (ots)

Freitagabend brannte im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ein PKW. Die Kriminalpolizei Kiel geht von Brandstiftung aus und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 20.01.2023 gegen 21:19 Uhr meldete eine Anruferin der Polizeileitstelle ein brennendes Auto in der Insterburger Straße Höhe der Hausnummer 39. Ein alarmiertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf kam auf dem Weg zum Gerätehaus an dem brennenden Peugeot vorbei und löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher.

Bei dem PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass sie zwei Personen zur Brandzeit von der Insterburger Straße in Richtung Masurenring, dortige Schule hätte weglaufen sehen. Eine Person sei männlich, 185 cm groß und von schlanker Statur gewesen. Die Person hätte eine dicke Jacke mit Fellkapuze getragen. Zu der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Das Kommissariat 11 der Kieler Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Person zur Brandzeit gesehen haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegengenommen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell