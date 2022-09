Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Martinshorn und Blaulicht

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 16:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Berliner Straße/Bökenförder Straße zu einem Unfall. Der 24-jährige Fahrer eines Rettungswagens war mit einem Patienten auf der Bökenförder Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung schaltete er Martinshorn und Blaulicht ein, um mit den Sonderrechten über die für ihn Rotlicht zeigende Ampel die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dazu fuhr er langsam in die Kreuzung ein. Aufgrund wartender Fahrzeuge in der Linksabbiegerspur der Berliner Straße, bemerkte er einen BMW, der aus Richtung Rheda auf die für ihn grün zeigende Ampel zufuhr, nicht. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, Dabei wurde der 41-jährige BMW-Fahrer aus Lippstadt leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000,- EUR. Der im Rettungswagen befindliche Patient wurde durch einen weiteren Rettungswagen übernommen und ins Krankenhaus gebracht. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell