Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer rast über die B1

Erwitte/Geseke (ots)

Am Dienstag, um 22:05 Uhr, fiel einer Zivilstreife in Erwitte ein Motorrad auf. Der Fahrer beschleunigte seine Maschine sehr heftig auf der B1 in Fahrtrichtung Geseke. Die Streifenbesatzung brachte ihr Fahrzeug auf 180 Stundenkilometer. Trotzdem entfernte sich das Motorrad immer weiter. Der Suzuki-Fahrer überholte andere Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie und gefährdete diese dabei. An der Kreuzung Rüthener Straße zeigte die Ampel Rotlicht und der Fahrer stoppte. So konnte der Streifenwagen aufholen. Bei Grün öffnete der Motorradfahrer den Gashahn erneut bis zum Anschlag. Erst an der Einmündung zur Eichenstraße in Langeneicke konnten der Streifenwagen aufholen und Anhaltesignale geben. Diesen kam der 45-jährige Mann aus Geseke auch nach. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein Sichergestellt. Dem Mann wird grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit vorgeworfen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell