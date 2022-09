POL-SO: Einbrecher gestellt

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Kleingartenkolonie am Roncalliweg mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Vermutlich drangen bislang unbekannte Täter in mindestens zehn der Hütten ein und durchsuchten diese. Dabei konnten sie kaum Beute machen, richteten jedoch einige Sachschäden an. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer ...

mehr