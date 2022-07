Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle - jeweils mit Radfahrern

Eiterfeld (ots)

Eine schwer verletzte Fahrradfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag (24.07.), gegen 13 Uhr. Ein 35-jähriger Traktorfahrer aus Eiterfeld, der aus Oberweisenborn kommend nach links auf die Landesstraße 3171 in Richtung Eiterfeld-Fürsteneck einbiegen wollte, übersah nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte 51- jährige Fahrradfahrerin, aus einem Ortsteil von Schenklengsfeld, die aus Richtung Fürsteneck in Richtung Unterweisenborn unterwegs war. Die Fahrradfahrerin stieß gegen den abbiegenden Traktor und wurde hierbei schwer verletzt. Durch einen Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Helm und Fahrrad wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach aktuell vorliegenden Informationen rund 1.600 Euro.

Einen weiteren Fahrradunfall gab es in Eiterfeld-Buchenau, als am Sonntag (24.07.) gegen 13:40 Uhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer, der die Straße "Heilig Kreuz" bergab in Richtung Ortsmitte fuhr und aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Will, PHK, Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell