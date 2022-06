Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Juni 2022, 20.00 Uhr und Montag, 6. Juni 2022, 4.47 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Schützenstraße auf und entwendete die Ware. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Juni 2022, 23.00 Uhr und Montag, 6. Juni 2022, 10.00 Uhr, wurden mehrere Feuerlöscher in einem Festzelt, welches sich auf dem Schützenplatz in der Sportallee befand, entleert. Außerdem kann bislang nicht ausgeschlossen werden, dass ein Feuerlöscher entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 6. Juni 2022, 6.15 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Sevelter Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

