POL-EL: Bad Bentheim - Fahrradträger gestohlen

Lingen (ots) - In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni kam es in Lingen in der Fuchsstraße zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Scheibe eines Fiat 500 ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

