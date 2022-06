POL-EL: Papenburg - Leichtkraftrad gestohlen

Vrees (ots) - In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni kam es in Vrees in der Peheimer Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsraum in einer Tankstelle und entwendeten diverse Zigarettenstangen. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen ...

