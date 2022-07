Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch-Einbruch-Diebstahl-Versuchter Einbruch-Diebstahl-Diebstahl-Reifen beschädigt-Fahrzeug beschädigt-Einbruch-Diebstahl-Diebstahl-Sprinter entwendet-Kollekte gestohlen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft

Künzell. In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Frankengrund" im Ortsteil Dirlos versuchten Unbekannte in der Zeit von Donnerstagmorgen (21.07.) bis Freitagmittag (22.07.) einzubrechen. Durch Hebeln an der Tür eines Kühlraums versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schwimmbad

Petersberg. Ein Schwimmbad in der Straße "Am Pfaffenpfad" wurde in der Nacht zu Freitag (22.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufdrücken eines Fensters gelangten die Täter in den Kassenbereich sowie einen angrenzenden Verkaufsraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Kalbach. Aluminiumprofile im Gesamtwert von circa 14.000 Euro stahlen unbekannte Diebe am Donnerstag (21.07.) bei einer Firma in der Gewerbestraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die Täter mit einem Lkw vor und gaben an, das Material im Auftrag der Firma abholen zu wollen. Die Mitarbeiter glaubten den Angaben der Langfinger und beluden das Fahrzeug. Anschließend fuhren die Unbekannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung davon. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (22.07.) an der Tür einer Sportstätte in der Georg-Stieler-Straße. Darüber hinaus entfernten die Täter mehrere Bewegungsmelder und verursachten Gesamtsachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Fulda. Einen in der Walahfridstraße abgestellten, schwarzen Roller des Herstellers Aprilia entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.). Das Kleinkraftrad im Wert von rund 300 Euro konnte am Sonntag (24.07.) in einem Gebüsch in der Adalbert-Stifter-Straße liegend wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hilders. Das vordere amtliche Kennzeichen MTK-RM 233 eines roten Skoda Octavia entwendeten Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend (20.07.) bis Freitagabend (22.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Battentor". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen beschädigt

Fulda. Jeweils einen Reifen von insgesamt zwei Fahrzeugen beschädigten Unbekannte am Donnerstag (07.07.), zwischen 6.15 Uhr und 14.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der St.-Laurentius-Straße. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Am Samstagabend (23.07.) flüchtete ein Unbekannter vom Bahnhof in Richtung Innenstadt, nachdem er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in einem Zug ein Fahrgelddelikt begangen hatte. Dabei überwand er eine als Grundstücksgrenze dienende Mauer und sprang auf einen dort geparkten, schwarzen VW T-Roc. Anschließend überkletterte der Täter eine weitere Mauer und flüchtete in Richtung der Heinrichstraße. An dem VW entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro an Windschutzscheibe und Motorhaube.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und beschrieben den Mann als etwa 1,85 Meter groß, circa 35 Jahre alt, mit kurzen, braunen Haaren, Dreitagebart und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine kurze, graue Jogginghose und ein graues T-Shirt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fulda. Durch Aufhebeln einer Hintertür gelangten Unbekannte am frühen Samstagmorgen (23.07.), gegen 6.15 Uhr, in den Verkaufsraum eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Unterm Heilig Kreuz". Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher eine noch unbekannte Menge Bargeld. Darüber hinaus verursachten sie circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus mehreren Lkw

Eichenzell. Aus insgesamt vier Lkw stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.07.) circa 800 Liter Diesel, eine Motorsäge, einen Laubbläser sowie verschiedene Handwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.300 Euro. Zur Tatzeit standen die Fahrzeuge auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Am Langen Acker". Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Fulda. Unbekannte entwendeten am Samstag (23.07.), zwischen 7 Uhr und 22.30 Uhr, in der Pacelliallee einen schwarzen Roller des Herstellers Aprilia im Wert von circa 500 Euro. Das Kleinkraftrad konnte noch am selben Tag in der Walter-Bauer-Straße wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sprinter entwendet

Künzell. Einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen FD-W 1120 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.07.) von einem umzäunten Gelände in der Dr.-Dietz-Straße. Um das Fahrzeug von dem Gelände fahren zu können, öffneten die Täter ein Fahrradschloss, welches das Tor einer Zufahrtsmöglichkeit sicherte. Der Sprinter hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kollekte gestohlen

Großenlüder. Eine Kollekte einer Kirche in der Herrengasse entwendeten Unbekannte am Sonntag (24.07.), zwischen 12.15 Uhr und 16 Uhr. Hierdurch hebelten die Täter mehrere Türen auf und verursachten Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell