Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 20-Jähriger ausgeraubt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer räuberischen Erpressung soll es am Donnerstagmorgen gegen 01:50 Uhr im Bereich der S-Bahn Haltestelle Böblingen-Hulb und der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen gekommen sein. Ein 20-Jähriger war, den eigenen Angaben nach, zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurde. Diese sollen an ihn herangetreten sein und hätten einen unbekannten Gegenstand gegen seinen Rücken gehalten. Hierauf soll er von den Tätern abgetastet und aufgefordert worden sein, seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. In diesem Zuge habe er einen vierstelligen Bargeldbetrag übergeben. Anschließend flüchteten die beiden zirka 180 cm großen Täter mit der Beute in Richtung Schickardstraße. Eine weitere Beschreibung der Täter ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 08001100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell