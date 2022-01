Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16 cm lange Klinge - Bundespolizei zieht gefährliches Messer ein

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen - Essen (ots)

Am Montagmorgen (17. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen Mann, welcher ein martialisches Messer mit sich führte. Dies stellten die Beamten sicher.

Gegen 10 Uhr trafen die Einsatzkräfte der Bundespolizei den 20-Jährigen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof an. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Auf die Frage, ob der Essener unter anderem gefährliche Gegenstände besitze, gab er an, ein Messer in seinem Rucksack zu führen.

Eine Nachschau im besagten Rucksack bestätigte die Aussage des Deutschen. Die Bundespolizisten stellten das Messer mit einer Klingenlänge von 16 cm sicher.

Vor einem Jahr wurde bei dem damals 19-Jährigen am Bahnhof Essen-West ein Einhandmesser in seiner Jackentasche aufgefunden und sichergestellt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell