POL-GT: 16-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntagnachmittag (29.05., 17.45 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine vorausgegangene Schlägerei auf einem Schulhof an der Fürst-Bentheim Straße informiert. Zwei Gruppen Jugendlicher sind ersten Angaben nach auf dem Schulhof aufeinander getroffen. Plötzlich und unvermittelt sollen ca. zehn Jugendliche auf einen 16-jährigen Jugendlichen aus Oelde losgegangen sein. Die bislang unbekannten Männer schlugen auf den Jugendlichen ein, brachten ihn zu Boden und traten ihn anschließend. Zudem drohten sie mit Messern, welche sie in den Händen hielten. Einer der Unbekannten soll zudem mit dem Schlauch einer Shisha-Pfeife geschlagen haben. Nach einigen Minuten rannten die Männer davon. Der 16-Jährige war leicht verletzt.

Von den ca. zehn Männern, von welchen die Schläge und Tritte ausgingen, konnten drei beschrieben werden: Einer trug eine rote Jacke der Marke Adidas. Dieser Mann soll ein Springmesser bei sich gehabt haben. Ein weiterer Mann trug ebenfalls eine Adidas Jacke. Diese war dunkel. Der Jugendliche trug eine hellbraune Cappy und führte ein camouflagefarbenes Butterfly-Messer mit sich. Ein dritter Tatverdächtiger soll zwischen 12 und 13 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen schwarzen Pullover und weiße Schuhe der Marke Nike.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und den handelnden Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

