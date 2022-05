Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in zwei Kindergärten in Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Zwei Kindergärten im Rietberger Ortsteil Mastholte waren in der vergangenen Woche das Ziel von bislang unbekannten Tätern.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag (25.05. - 27.05.) verschafften sich Einbrecher an der Riekstraße gewaltsam Zutritt zu einer Tagesstätte und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Hier wurde nach bisherigem Stand ein digitaler Bilderrahmen gestohlen.

Eine weitere Tat wurde in einem Kindergarten an der Stuckmeyerstraße gemeldet. Hier gelangten Einbrecher in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (26.05. - 27.05.) in die Räume durch aufhebeln einer Außentür. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein Schranktresor mit einer geringen Menge Bargeld gestohlen.

Mögliche Tatzusammenhänge werden durch Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsverfahren geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den Tatzeiträumen an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

