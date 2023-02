Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Messgeräte aus Firmenfahrzeug entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: zwischen 10.02.2023, 20.00 Uhr, und 11.02.2023, 11.00 Uhr;

Aus einem Firmenfahrzeug entwendet haben Unbekannte zwei elektronische Messgeräte in Gronau. Der Wagen stand zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr, auf einer Hauseinfahrt am Heerweg. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter sich auf unbekannte Weise Zugriff in das Innere des Transporters. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell